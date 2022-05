Está parejo el ITT de ajedrez en el Deportivo Sajonia

Comandan el lote el GM Everaldo Matsuura y el MI Nahuel Díaz con 2 puntos, Manuel Latorre y Leandro Perdomo 1.5, Matías Latorre y Jacques Blit 0,5.

Resultados de ayer

Anoche se disputaron las rondas 2 y 3 del ITT:

Ronda 2: MI Leandro Perdomo (Arg 2441) 1/2 - 1/2 MF Manuel Latorre (Par 2316); GM Everaldo Matsuura (Bra 2434) 1 - 0 Matías Latorre (Par 2342); MI Nahuel Díaz (Uru 2422) 1 - 0 MI Jacques Blit (Arg 2321).

Ronda 3: MI Blit 1/2 - 1/2 MI Perdomo; MF Matías Latorre 1/2 - 1/2 MI Díaz, MF Manuel Latorre 1/2 - 1/2 GM Matsuura.

Programa de hoy

El programa de la fecha es el siguiente:

Ronda 4, 09:00, MI Leandro Perdomo (Arg) vs. GM Everaldo Matsuura (Bra), MI Nahuel Díaz Hollemaert (Uru) vs. MF Manuel Latorre (Par) y MI Jacques Blit (Arg) vs. MF Matías Latorre (Par).

Ronda 5, 17:00, MF Matías Latorre vs. MI Leandro Perdomo, MF Manuel Latorre vs. MI Jacques Blit y GM Everaldo Matsuura vs. MI Nahuel Díaz.

Blitz, el domingo

Siguen abiertas las inscripciones para el Blitz (ajedrez rápido) que se disputará el domingo en el Sajonia, jornada de descanso del ITT.