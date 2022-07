Fútbol de salón: Nacional C11 es el menú

El C11 se disputará en el polideportivo del Sportivo José Meza de Ñemby desde mañana, con ocho seleccionados del interior del país, divididas en dos series. El evento finalizará el viernes.

En la Serie A se encuentra la selección anfitriona Ñemby, compartiendo con San Ignacio Misiones, Caaguazý e Itauguá.

En la Serie B están: Amambay, Hernandarias, Villa Hayes y Concepción.

La programación inaugural. La primera fecha de la fase grupal será mañana, y se prevén cuatro partidos: Amambay vs. Hernandarias (Serie B), Villa Hayes vs. Concepción (B), Caaguazú vs. Itauguá (A). Actos inaugurales a las 20:00, luego Ñemby vs. San Ignacio (A).