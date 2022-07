Beach Pro Tour Espinho: Caída en arena portuguesa

Mongelós-Valiente primero cedieron ante la pareja alemana Ittlinger-Schneider por 2-1 con parciales de 23-25, 21-13 y 15-10. Las compatriotas mostraron un gran nivel en el juego pero les faltó precisión para llevarse el set decisivo.

En le segundo cotejo cayeron frente a la dupla portuguesa Pinheiro-Castro, con mismo marcador de 2-1 con parciales de 15-21, 21-18 y 17-15. Las chicas nacionales en este partido dejaron todo en la arena, pero al final no pudieron sostener y dejaron escapar la victoria ante las locales.

La próxima competencia de Michelle y Erika es la 3ª Etapa del circuito en Portugal en el torneo Ceniza de Espada a Cinta del 22 al 24 de julio, en Praia da Congida. Seguido de la cuarta etapa en Portimão, del 29 al 31 de julio.

*Campeonato nacional. Anoche se puso en marcha la Tercera Fecha de mayores de la Federación Paraguaya de Vóley con estos encuentros A1 Femenino: Recoleta vs. San José. Y en A1 Masculino: Concordia vs. Cervantes Colón vs. Venezuela y Luqueño vs. SFK.

Los encuentros se desarrollaron en la pista de la Secretaría Nacional de Deportes.