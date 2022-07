Tenis: Varios paraguayos avanzan en Rakiura

El J5 Luque, que corresponde a los circuitos ITF Junior y Cosat, en 18 años varones, ThiagoDrozdowski (5) venció al brasileño Víctor Braga por 6/2 y 6/2; Santiago Enríquez al boliviano (7) por 6/3 y 6/1; Enrique María Doldán al brasileño Thales Eduardo Andrade Setti por 6/1 y 6/2; María José Zarza Mojoli a la chilena Camila Rodero por 6/3 y 6/4 y Luján Alegre a la brasileña Ana Clara Pizaia por 6/1 y 6/0.

A partir de las 12:30 se disputarán los encuentros de segunda ronda, donde se medirán: Cancha 1: Luján Alegre vs. Natalia Álvarez (BOL), Cancha 2: Majo Zarza vs, Julia Bortoluzzi Bianchin (BRA); a continuación: Santiago Enriquez vs. Santiago Serrano (CHI), Enrique Doldán vs. Luis Felipe Ferraz (BRA) y cerrando el tercer turno de la Cancha 1: Thiago Drozdowski vs. Agustín Baroni (ARG). También se disputarán encuentros de dobles con presencia de paraguayos, a partir de las 18:00.