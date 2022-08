Ajedrez por Zenón Franco: Uzbekistán ganó la 44ª Olimpiada de Chennai 2022; Ucrania se impuso en la sección femenina

En la sección femenina el oro fue para Ucrania (2 del ranking inicial), que finalizó imbatida, la plata para Georgia (3), ambas con 18 puntos y el bronce para India (1), con 17 puntos, por mejor desempate que EE. UU. (7) y Kazakstán (10).

En ABC Color se dio información diaria sobre Paraguay, estaba preclasificado 47 en la sección masculina (llamada Abierta) y 67 en la sección femenina, la inesperada derrota de ambos conjuntos en la última ronda contra adversarios con mucho menor puntuación Elo, los relegó a los puestos 62 y 90 respectivamente.

Toda la información sobre la olimpiada de Chennai se encuentra aquí:

https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=2&art=32&fed=TUN&flag=30

La próxima olimpiada, de 2024, se disputará en Budapest, Hungría.

En el congreso de la FIDE, donde el ruso Arkady Dvorkovich fue reelegido como presidente y se designó la sede de la olimpiada de 2026, será en Tashkent, Uzbekistán; en 2026 la FIDE cumplirá 100 años.

Uzbekistán, brillante campeón

El joven equipo de Uzbekistán consiguió su primera medalla de oro olímpica con un desempeño impresionante, fue el único equipo imbatido, venció en el encuentro particular a Armenia.

Es su segunda medalla, tras la de plata conseguida en la Olimpiada de Manila 1992.

Uzbekistán tuvo una media de edad inédita para un campeón olímpico: Nodirbek Abdusattorov (17 años, Elo, 2.688 ), vigente campeón del mundo rapid, Nodirbek Yakubboev (20 años, 2.620), Javokhir Sindarov (16 años, 2.629), el “veterano” Jakhongir Vakhidov (27 años, 2.564) y Shamsiddin Vokhidov (20 años, 2.552).

La impresionante Armenia, extraordinario subcampeón

Armenia es un país de solo tres millones de habitantes; en el ajedrez, y supongo que en ningún otro deporte, hay un caso similar, esa mínima población ha dado un campeón del mundo, Tigran Petrosian, (algunos armenios añaden a Garry Kasparov, de madre armenia), y conquistó siete medallas olímpicas en los últimos 30 años, desde la desmembración de la URSS, tres medallas de oro, tres de bronce y esta de plata.

Nigel Short comentó en su libro Winning, “Muchos equipos se dividen en facciones, pero, en el caso de Armenia, el egoísmo tiende a ser reemplazado por el bien nacional”.

En Chennai estuvo integrado por: Gabriel Sargissian (2.698), Hrant Melkumyan (2.634), Samvel Ter-Sahakyan (2.625), Manuel Petrosyan (2.610) y Robert Hovhannisyan (2.591).

Desarrollo de la olimpiada

El equipo estadounidense, con 2.771 de Elo promedio, era el favorito indiscutible, estaba seguido de India 1 (2.696) y Noruega (2.692) con un ilusionado Magnus Carlsen.

Antes del inicio de la olimpiada, dadas las ausencias de China, ganadora de dos de las tres últimas olimpiadas y de Rusia, parecía que EE.UU. iba a emular a la URSS de los años 1952 a 1974, en que era favorita y ganó todas las olimpiadas en la que participó.

Comenzó de forma dubitativa y se vio que cumplir con los pronósticos no iba a ser fácil.

Sus dos primeros tableros, Fabiano Caruana y Levon Aronian, solo consiguieron el 50 % en sus 10 y 7 partidas disputadas, lo que lastró el rendimiento del equipo, aunque finalmente todos sus integrantes perdieron Elo.

Aronian debutó en EE. UU. tras haber representado a Armenia en las olimpiadas anteriores y dar allí un aporte decisivo en la conquista de las medallas de oro.

El primer aviso llegó en la cuarta ronda, cuando empataron con Uzbekistán, lo que en ese momento pareció un mal resultado, no obstante, un punto de inflexión es posible que llegara en el enfrentamiento con Armenia de la séptima ronda:

Sam Shankland (EE. UU. 2.720)

Robert Hovhannisyan (ARM 2.591)

Olimpiada de Chennai (7.4), 05.08.2022

EE. UU. ganaba 2 a 1, Shankland esperaba la “obvia” 90…Dh1+, a lo que iba a jugar 91.Rc2 y luego Rd1, es tablas sencillas; ambos estaban cansados y casi sin tiempo.

Cuando las negras jugaron 90…Dg2, Shankland, sin percatarse de que no era 90…Dh1+, respondió de inmediato 91.Rc2, que es ilegal, pero obliga a mover el rey, es forzado jugar 91.Rc1, sigue 91…Db2+ y se llega a un final ganado por las negras.

Shankland abandonó y EE.UU., del primer puesto en solitario con 13 puntos, se quedó con 12, empatando el segundo lugar con otros cinco equipos, tras Armenia.

Este accidente fue un golpe devastador, en la siguiente ronda EE.UU. cayó por 3 a 1 ante India 2 y se alejó definitivamente del oro.

Uno de los momentos decisivos de la olimpiada llegó en la ronda 9, en la que Uzbekistán venció a Armenia por 3 a 1, y pasó a liderar la prueba con 16 puntos, seguido de Armenia e India 2 con 15.

Un encuentro tenso

Armenia y Azerbaiyán mantienen un conflicto desde 1991, relacionado con la región de Alto Karabaj o Nagorno Karabaj de mayoría armenia, ya ha provocado dos guerras.

Tras la “Guerra de los cuatro días” de abril de 2016, Armenia no participó en la olimpiada de Bakú, Azerbaiyán, 2016. En 2016, al entrar a Azerbaiyán para jugar la olimpiada nos hicieron declarar por escrito si habíamos estado en Nagorno Karabaj.

En la penúltima jornada Armenia se enfrentó precisamente a Azerbaiyán (14 puntos), a la que derrotó por 3 a 1, se colocó con 17 puntos y el oro volvió a estar a su alcance.

El gran paso de Uzbekistán

Mientras tanto Uzbekistán se enfrentaba al joven equipo de India 2 (15 puntos), en un momento el encuentro parecía decidido para India 2.

Dommaraju Gukesh (IND, 2.684)

Nodirbek Abdusattorov (UZB, 2.688)

Olimpiada de Chennai (10.1), 08.08.2022

La posición blanca es ganadora, lo más sencillo es 44.Cd3 capturando un segundo peón, el joven de 16 años Gukesh, que tenía 8½ puntos sobre 9 en el primer tablero, en una actuación sideral, jugó 44.Ce4 que es buena, pero la posición se complicó.

Abdusattorov, con una admirable capacidad de resistencia, lucha y ambición, sostuvo una posición perdida por mucho tiempo, hasta que la posición se volvió un caos.

Gukesh quiso ganar a toda costa, se excedió en los riesgos y terminó perdiendo en una batalla memorable; en su búsqueda insensata de la victoria, Gukesh no sabía que las tablas iban a bastar para ganar el match, y pasar a compartir el liderazgo con 17 puntos.

¿Cómo reaccionó Gukesh tras perder y ver la importancia de su decisión?, se levantó y le dijo al capitán: “Mañana quiero jugar”, demostrando el inmenso potencial que tiene.

Tras el 2 a 2 final Uzbekistán y Armenia compartían la punta con 17 puntos seguido de India 2, India 1 y EE.UU. con 16 puntos.

La última ronda

Uzbekistán sabía que ganando conseguía el oro por su mejor desempate.

Los encuentros decisivos de la última jornada, en la lucha por las medallas, fueron:

Uzbekistán (17) vs. Países Bajos (15), Armenia (17) vs. España (15), India 1 (16) vs. EE. UU. (16) y Alemania (15) vs India 2 (16).

Uzbekistán y Armenia ganaron, también lo hizo India 2 y se llevaron las medallas, India 1 y EE.UU. empataron, finalizando una actuación desilusionante para ambos.

Actuaciones destacadas

Gukesh logró el oro en el primer tablero, deslumbró a todos con sus ocho triunfos consecutivos para finalizar con una derrota y dos tablas, su rating performance fue de 2.867 puntos en 11 partidas, solo superado por el británico David Howell (2.650), medalla de oro en el tercer tablero con 2.898 de rendimiento jugando 8 partidas, pasó desapercibido porque Inglaterra no estuvo jugando en las mesas principales.

Los otros jugadores con rendimiento superior a 2.800 fueron el uzbeco Jakhongir Vakhidov, con 2.813, medalla de oro en el cuarto tablero, seguido de su compatriota Nodirbek Abdusattorov y Magnus Carlsen, con 2.803 de rendimiento, fueron plata y bronce individual en el primer tablero.

En la sección femenina la mejor actuación individual la tuvo la polaca Oliwia Kiolbasa (2.376), medalla de oro en el tercer tablero con 2.565 de rendimiento, Kiolbasa comenzó con 9 puntos sobre 9, empató en la ronda 10 y perdió en la 11.

Pia Cramling (SWE, 2.459) ganó el oro en el primer tablero femenino, con 9½ sobre 11, es su tercera medalla desde su debut olímpico en Buenos Aires 1978.

La mayor decepción fue la de Noruega, preclasificada 3, el equipo no pudo seguir la senda de Magnus Carlsen, la responsabilidad les resultó excesiva.

La olimpiada da para escribir varios libros, pero debemos terminar, recordemos antes al equipo ucraniano, oro en el femenino: Mariya Muzychuk (2.540), Anna Muzychuk (2.529), Anna Ushenina (2.423), Nataliya Buksa (2.401), Yuliia Osmak (2.420).

La partida comentada es una de las decisivas de la olimpiada.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 17 de agosto de 2022