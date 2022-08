Futsal FIFA: Olimpia-Exa Ysaty, final cantada

El certamen de futsal FIFA convocó a cinco clubes, quedando fuera de la fase semifinal el quinteto de General Genes.

En una de las semifinales, el team de Exa Ysaty se impuso a Carlos Antonio López por el marcador de 4 goles contra 1.

Los goles “estudiantiles” fueron de Joana Galeano en 3 ocasiones y Yéssica Armoa. El del honor para el cuadro de Carlos A. lo convirtió Katerine León.

En el otro enfrentamiento, el mejor de la fase inicial, Olimpia, goleó 9 tantos contra 1 a la escuadra de Silvio Pettirossi.

Los tantos franjeados fueron de Verónica Vallejos 2, Cinthia Arévalo 2, Liz Karina Sosa, Ana Paula Reynal, Cinthia Almada, Zaira Ferreira y Luz Gómez. Y Mirian Acosta convirtió para las “aviadoras”.

* División de Honor. El 3 de Febrero lidera el certamen de Honor, con 27 puntos, seguido por Silvio Pettirossi 24, 3 de Mayo 22, San Cristóbal 21, Filosofía UNA 13, San Gerónimo 11, Fomento de Fátima y Colo Colo 10.

* Primera División. Esta noche se disputará la fecha 9 del torneo de Primera, con estos juegos: Martín Ledesma vs. Teniente Rojas Silva, Sajonia vs. Universidad Americana, Comandante Gamarra vs. Gaspar R. Francia, Jóvenes Unidos vs. Campo Alto, Oriental vs. Atlántida y General Genes vs. Villa Virginia.