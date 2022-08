Baloncesto: Ganan los favoritos

San José se paseó en el juego de baloncesto contra el “reaparecido” Club Atlético Ciudad Nueva, por el marcador de 120 contra 53. El mayor encestador “santo” fue Fernando Dose con 25 tantos, y entre ciudenses Nahuel Scala con 17.

El subcampeón del Apertura, Olimpia hizo algo similar en el partido contra Campoalto, venciendo 104-71. El pívot Guillermo Araújo rindió alto entre los Kings, con 22 puntos, mientras entre los “estudiantes” Hugo Paredes anotó 18 puntos.

Finalmente, Libertad se impuso en un interesante duelo a Félix Pérez Cardozo, por el ajustado marcador de 69-64. El americano William Brooks de FPC convirtió 19 puntos y el gumarelo Jorge Martínez 14.

Tuvo fecha libre el team de Colonias Unidas.

* Segunda fecha. Mañana se disputará íntegramente la segunda ronda, con estos partidos: Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings en el polideportivo “Efigenio González”, Deportivo Campoalto vs. Deportivo San José en el Comando Logístico y Colonias Gold vs. Ciudad Nueva en el estadio Ka’a Poty de la ciudad de Obligdo. Estará libre el club Libertad.