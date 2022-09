Básquet: San José, Kings y Gold triunfan

San José no tuvo inconvenientes para batir a Félix Pérez Cardozo, por el marcador de 89 a 60. Mientras que Los Kings volvieron a golear, esta vez a Libertad, en el partido que en principio parecía más parejo, pero finalmente culminó con marcador contundente de 92-61 a favor de los franjeados.

Lea más: Grecia baila al son de Anteto; Italia y Croacia acceden a octavos

En el otro cotejo, Colonias Gold consiguió su segundo triunfo consecutivo, ahora venciendo en su visita al Deportivo Campoalto por 88-76. Tuvo fecha libre el Club Atlético Ciudad Nueva.

La tabla de posiciones sitúa a los líderes San José y Olimpia con 6 puntos, seguidos por Colonias 4, Libertad, Félix Pérez y Campoalto 3, Ciudad Nueva 2.

La nueva fecha empezará el jueves, con dos partidos: Libertad vs. San José y Campoalto vs. Ciudad Nueva. El viernes jugarán Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold, quedando libre Olimpia Kings.