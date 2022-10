Odesur: Yennifer Servín, la conductora de Bolt que es medalla de plata en los Juegos Suramericanos

No hay duda de que la familia Servín Amarilla es karateka. De los cuatro hermanos que compiten en los Juegos Suramericanos, Yennifer, Leyla y Jesús subieron al podio y festejaron medallas, ubicando a la disciplina como la segunda más ganadora del Team Paraguay. Detrás de las 6 conquistas del Remo, el Karate suma 4 (Fernando Ramírez fue el primero).

Yennifer obtuvo plata en el Día 5 después de perder contra la chilena Valentina Toro. La paraguaya había sufrido un fuerte golpe en el ojo izquierdo, que estaba completamente hinchado. La atleta recibió asistencia médica y la recomendación de no pelear, pero rechazó la propuesta y subió para buscar el oro, que fue esquivo por la victoria de la trasandina por 4-0.

Este jueves y desde un centro médico, Yennifer conversó con ABC TV y ABC Cardinal y reveló que antes de competir en Asunción 2022, era conductora de la plataforma Bolt con el fin de juntar dinero para comprar los equipamientos que requiere la modalidad para competir. “Me despedí de mis padres en Navidad y Año Nuevo y me fui a trabajar de madrugada”, expresó.

“Apenas aparecieron en Paraguay las becas deportivas, fui la primera becada. Por muchos años tuve una beca deportiva. Sin embargo, no pude sostenerlo y lo perdí en el 2020. Dije que necesitaba entrenar y dije que iba a trabajar de Bolt”, explicó. “Yo podía ganar un poquito de plata. Esa platita es para mi uniforme, para mi alimentación”, contó después de las 00:00 en los días festivos.

Yennifer reveló que en este 2022, el Comité Olímpico Paraguayo (COP) entregó una beca para el Odesur. “En el 2022 me llamaron y me dijeron que esté tranquila para los Juegos Odesur y que iba a tener una beca de febrero hasta octubre. Me becaron. Es una beca de voto de fe en mí y no les defraudé y llegamos a la final”, finalizó.

