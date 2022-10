Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (199), Browne vs. Sosonko, Wijk aan Zee 1975

En Wijk aan Zee participaron todos los campeones del mundo desde 1948, con la excepción de Bobby Fischer.

En su columna de De Volskrant del 22 de febrero de 1975, titulada “Noordoostpolder”, el holandés Jan H. Donner comentó algo sorprendente que había ocurrido en una partida de la 37ª edición del torneo de Wijk aan Zee 1975, de Categoría XII.

Era un torneo fuerte en esa época sin inflación de Elo, que fue ganado por el húngaro Lajos Portisch (2.635), con 10½ puntos sobre 15, seguido de Vlastimil Hort (2.600), 10, Jan Smejkal (2.600), 9½, etc.

La partida citada por Donner enfrentó al norteamericano Walter Browne contra el holandés Genna Sosonko.

Fue una violenta Defensa Siciliana Variante del Dragón, tras 20 jugadas se llegó a esta posición:

Las negras, tras jugar 20…Rxg7, ofrecieron tablas, y según cuenta Donner, tras pensar media hora Browne aceptó, mascullando algo así como “No puede ser cierto”.

Las negras habían sacrificado su dama por solo dos caballos y como indica Donner, es como tener una pieza de menos, pero no es tan obvio cómo sacar ventaja, las negras amenazan 21...b5 seguido de 22…bxa4, a 22.axb5 sigue 22…a4, atacando al rey blanco con más fuerza.

La posición fue muy analizada tras la partida por los maestros participantes, y publicada en varios sitios sin encontrar un camino ventajoso para las blancas; naturalmente en esos años no había programas de ajedrez fuertes ni módulos de análisis.

La línea principal se concentró en 21.h4 h6 y ahora 22.Tc1, la variante que Donner indicó seguía 22…b5 23.axb5 a4 24.Dd1, tocando la torre de b3 con lo que se impide 14...a3, y ahora la iniciativa negra es suficiente para tablas con por ej.: 24...Ce3 (24...Cxd3 también parece valer) 25.Dd2 a3 26.Dxe3 Txb2+ 27.Ra1 Ta2+ 28.Rb1 Tb2+ y tablas.

Con esta variante “al menos se demostró que las negras no están ganando, como algunas personas empezaron a afirmar”, comentó Donner.

Parecía extraño que los dos caballos compensaran la dama, pero eso parecía, “hasta que el veredicto final vino de Noordoostpolder”.

El aficionado de Noordoostpolder

Donner estaba dando sesiones de simultáneas en esa región de Holanda y tras terminar, un aficionado se le acercó (Donner se disculpó por no anotar su nombre) y le preguntó qué hubiera pasado si, en la posición del diagrama, Browne hubiese jugado 21.Dc1.

“No me llevó mucho tiempo descubrir que esa jugada era la ganadora para las blancas”, indicó Donner:

21...Cc3+? 22.Dxc3+ Txc3 23.bxc3 es evidentemente perdedor.

21...Cxd3? se refuta con 22.Dc4 Txb2+ 23.Ra1, ganando.

21...Cb6 fue otra sugerencia, de Timman, que a Donner le pareció artificial, las blancas frenan la ofensiva tras 22.Td2 Tc8 23.Dd1 Tcc3 24.De2 amenazando tanto 25.De5+ como 25.Tc1, etc.

Lo más importante es que tras 21…b5 22.axb5 a4 sigue la idea principal 23.Dc4!

Esta algo oculta jugada paraliza a las fuerzas negras, que tienen difícil justificar su entrega de dama.

Visto después, como sucede muchas veces, parece sencillo, la dama se coloca en una casilla clave, c4, no obstante, como indicó Donner, “Browne no logró verla ante el tablero, pero nosotros los comentaristas, tampoco encontramos la idea”.

Donner se preguntó si Fischer hubiese visto la idea ganadora de inmediato, y no estaba seguro, pues consideraba que la mayor fuerza de Fischer estaba en otros campos, no en el pesado campo posicional.

Luego acotó: “Creo que hay un solo jugador que habría visto la idea de inmediato, en el tablero, incluso en apuro de tiempo. Él es el hombre con un ojo posicional infalible. Sí, Petrosian la hubiera encontrado”, y de inmediato añadió, “Y el aficionado de Noordoostpolder, por supuesto”.

Noordoostpolder es un municipio holandés de la provincia de Flevolanda, debe su nombre a los pólderes, un término que describe las superficies terrestres ganadas al mar.

El libro J. H. Donner The King Chess Pieces editado en 1997 por New in Chess es una recopilación de artículos de Johannes Hendrikus Donner (1927 - 1988), protagonista principal de varias de nuestras notas, como las N.º 271, N.º 550 y N.º 595; en esa magnífica obra se encuentra la columna citada.

Si bien Bent Larsen dijo, exagerando bastante, que “Todo lo que Donner escribe es extremadamente interesante. ¡Pero nada es cierto!”, esa recopilación de notas en las que Donner combina magistralmente ajedrez y periodismo es de lectura obligada, el estilo de Donner es inimitable, lleno de ingeniosos akãpete dialécticos.

Es un libro muy divertido, en el que Donner “insulta” con frecuencia a casi todos los maestros del momento, aunque claro que esos ataques no son menciones a la madre de nadie ni citas escatológicas, están llenas de ingenio.

En su libro The Stress of Chess… and its Infinite Finesse, Walter Browne no habla de la partida, pero cuenta un divertido epílogo.

Después del torneo dio varias sesiones de simultáneas y fue invitado a jugar una partida a un minuto en prime time de un popular programa televisivo.

Browne llego temprano y antes de la llegada de la televisión jugó varias partidas rápidas con el MI holandés Hans Bohm, “las que no muy sorprendentemente, terminaron con una abrumadora ventaja a mi favor”, comentó Browne.

Finalmente se realizó la exhibición, por lo general se comprueban los relojes, pero esa vez no se hizo, “¡Craso error!”, dijo Browne, que empezó a jugar sin pensar.

En un momento, con la partida muy avanzada, miró el reloj y vio que Bohm tenía un minuto entero, el mismo que debía tener al principio del juego.

De haber estado en esa situación Miguel Najdorf hubiese dicho, esta vez con razón, “¡No puse reloj, viejo!”, y hubiese puesto las cosas en su sitio.

En cambio, Browne no logró reaccionar adecuadamente; “Naturalmente perdí por tiempo”, señaló Browne, que se quejó amargamente.

Eso podría parecer excesivo, ya que era una exhibición sin valor deportivo, era solo para promocionar el ajedrez, donde el resultado no tenía gran importancia.

Otro craso error, esta vez nuestro, cuando Browne paseó por Ámsterdam el día siguiente varias personas se le acercaron para preguntarle: “¿Eres tú el que perdió ayer con Bohm?”.

Veamos la partida Browne vs. Sosonko.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 19 de octubre de 2022