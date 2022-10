Fútbol de salón: Inesperada caída contra Ecuador

Paraguay cedió faltando 23 segundos, cuando la ecuatoriana Ámbar Torres infló la red guaraní a través de un tiro libre sin barrera en el juego de fútbol de salón.

El team guaraní jugó inicialmente con Melissa Ferreira en el arco, Ámbar Aranda, Ana Chamorro, Cinthia Arévalo y Norma Florentín. Alternaron: Luz Gómez, Gladys Medina, Natalia Sanabria y Érika Rotela.

Los goles de las dirigidas por el D.T.: Raúl Mora, fueron de Ana Chamorro, Luz Gómez y Cinthia Arévalo.

Para Ecuador hicieron doblete Ámbar Torres y María Bravo.

Hoy se disputará la última jornada de la fase grupal. Clasificarán a cuartos de final los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros, por lo que nuestra representación tiene buenas chances de avanzar.

En la fecha, Paraguay jugará contra Francia.

Antes se enfrentarán Cataluña vs. Bolivia y Venezuela vs. Chile. También jugarán en el parquet del Polideportivo Municipal de Mosquera, Ecuador vs. Perú, Australia vs. Canadá y Colombia vs. Uruguay.