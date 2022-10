Una familia karateca en Odesur 2022

Adol Servín (51) y Rosy Amarilla de Servín (51) son padres incondicionales al crecimiento integral de sus 4 hijos, todos karatecas profesionales: Yennifer, Leyla, Adol y Jesús. “De niños eran muy inquietos, sobre todo Jesús, que era hiperactivo, orientados por una psicóloga decidimos hacerles asumir una responsabilidad2.

“Justo se abrió una academia de karate en la municipalidad de Fernando de la Mora y ellos fueron los primeros alumnos”, cuenta la mamá. Así comenzó, sin que ellos lo sospecharan, a germinar lo que sería un equipo de deportistas destacados a nivel nacional e internacional.

Como padres y personas se consideran unos grandes soñadores y lo han transmitido a sus hijos. “Su entrenador, David Mencia, pronto percibió la pasta deportiva de los chicos y los convirtió en campeones.

“Creemos incondicionalmente en ellos –afirman Adol y Rosy-, los 4 pueden ser campeones mundiales y para eso se están preparando, tienen un largo camino por recorrer y saben que, si no logran una medalla, solo queda seguir entrenando. Ganen o no ganen medallas, ellos saben que su esfuerzo diario los hace de oro”.

Los Juegos Odesur 2022 en Paraguay fue la ocasión ideal para que estos padres pudieran “salir de detrás del televisor” y alentarlos personalmente. Por eso fueron parte del equipo de voluntarios durante la competencia internacional recientemente desarrollada en nuestro país.

Después de cada triunfo, en la intimidad del hogar, nunca faltan los almuerzos familiares donde llegan tíos, primos y amigos para compartir la alegría de una nueva conquista deportiva. Por supuesto, en lo de los Servín hay menú especial para cada uno de los karatecas, toda comida sana.

Una inversión que vale la pena

Sobre los gastos extraescolares, señalan: “Ha sido una inversión que valió la pena y creo que otros padres deberían hacer sin miedo. Los dos trabajamos, mi marido es abogado y yo, contadora”, dice Rosy. En otra faceta, ya son abuelos de Valentina (1 año y 5 meses) hija de Adol Fernando y, la también karateca, Larisa Bogado (integrante de la Selección Nacional de Karate)

Rosy y Adol son paraguayos hasta la médula y así resumen su orgullo: “Podemos cambiar al Paraguay y al mundo entero criando hijos en el deporte, porque los deportistas respetan la vida, la naturaleza, tienen buenos hábitos, no discriminan, son solidarios, respetuosos, aman a la patria y luchan por sus sueños sin dañar a nadie”

Los campeones de karate

Yennifer Gabriela Servín Amarilla (27). Campeona Nacional. Medalla de Oro suramericana 2011, medallas de Plata y Bronce suramericanas, obtuvo en Odesur 2022 la medalla de Plata.

“Mi meta es ser campeona mundial. Estoy feliz por haber llegado a la final, en la última pelea sentí mucho dolor por el golpe, lo que no me permitió soltarme como quería. Del karate me atrajo la idea de poder defenderme como mujer; gracias a Dios, nunca tuve que usar el karate en la calle.

Este deporte me ayudó a sentirme mucho más segura en todos los sentidos. Lo recomiendo para las que se animen. Doy clases. Mi ídolo deportivo es Rafael Aghayev, multicampeón mundial. Del karate nacional no cambiaría nada, hay una estructura perfectamente hecha. Odesur significó para mí una muestra de resultados, después de años de entrenamiento muy duro. Estudié Ingeniería Comercial, pero dedico mi tiempo y energía 100% al karate”

Leyla Rocío Servín Amarilla (25). Campeona Nacional. Medallas de Plata y Bronce suramericana y panamericana. Medalla de Plata Odesur-Cochabamba 2019. Odesur-Paraguay 2022, medalla de Bronce.

“Lo que me diferencia de mis hermanos en la misma disciplina es mi flexibilidad, porque la garra guaraní y el coraje tenemos todos por igual.

Entre nosotros hablamos siempre de karate, de que peleamos contra atletas que viven compitiendo por Europa y aún así somos capaces de ganarles; ellos tienen mucha ayuda económica, auspicios, nosotros tenemos ayuda del Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes, pero si las empresas privadas nos apoyaran, tendríamos muchas más posibilidades de medirnos con los mejores del mundo.

El karate ayuda a canalizar las energías, en mi caso soy muy tranquila y el karate me activa, a la hora de pelear soy muy fuerte y calculadora. En entrenamientos podemos pelear contra hombres, de hecho, lo hacemos; en competencia eso no existe. Estoy muy contenta por sumar una medalla más al karate y a Paraguay, gané en un justo combate; no tengo nada que reprocharme porque di todo de mí y siempre busco mejorar.

Con Odesur 2022, Paraguay quedó en lo más alto, toda Sudamérica pudo ver nuestro país y conocer a su gente, nos ganamos el respeto de todos. Para las chicas: decídanse a estudiar karate, será la mejor decisión que tomen, les invito. Como mi hermana, tengo otra profesión (soy Lic. en Nutrición) pero me dedico a enseñar Karate

Jesús Orlando Servín Amarilla (20). Campeón Nacional. Medalla de Oro, Plata y Bronce suramericanas. Medalla de plata y bronce panamericanas. Odesur 2022 medalla de Plata. Es estudiante de Derecho (UNA)

“Empecé Karate cuando era muy pequeño, mi motivación era ganar a mi hermano mayor, Adol, quién era rápido, fuerte, flexible e inteligente, siempre me llevaba una ventaja, para mí era como un juego. Lo que más me entusiasma de este arte marcial es que no siempre gana el más fuerte o el más rápido, es un juego que implica mucha cabeza, mucho cálculo y a la vez un buen estado físico.

En una pelea cada karateca tiene una estrategia para anular al adversario, que se lleva a cabo con su entrenador, quien se encuentra sentado al lado del tatami (tapiz sobre el cual se desarrolla la pelea) dando indicaciones a su luchador; todo es muy intenso.

En este deporte las actualizaciones son constantes, los oponentes se estudian entre sí y por eso siempre hay algo que mejorar. Para este Odesur, como para todas las competencias, entrené durísimo y me preparé para ganar oro. Gané medalla de Plata y estoy muy feliz, di todo de mí; fue grandioso tener al público a mi favor, es la primera vez que lo vivo y lo voy a llevar grabado toda la vida. En el Karate no hay nada en contra, todo es positivo.

Yo soy karateca desde que tengo uso de razón. Es un deporte totalmente recomendado: disciplina, respeto y perseverancia.

Adol Fernando Servín Amarilla (23). Campeón Nacional. Medallas de Plata y Bronce sudamericana y panamericana. 5to puesto Odesur-Cochabamba 2019, 5to puesto Odesur-Paraguay 2022. Estudiante del 5to. Año de Derecho (UNA)

Adol es el único hermano que, esta vez, no logró medallas en los Juegos. “Para mí, lo que gané fue un gran logro en mi carrera deportiva: representar a Paraguay estando en casa. Para conseguir esta representación tuve que pelear mi puesto para Asu con otros compañeros y pude clasificar. Ahora sigo enfocado en el objetivo de clasificar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, como ya lo están mis hermanos Yennifer y Jesús.

Seguimos con la garra guaraní más fuerte que nunca, con la convicción de que traeremos muchas medallas. ¡Paraguay puede!