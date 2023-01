Djokovic ya piensa en el título

El serbio de 35 años endosó un contundente 6/2, 6/1 y 6-2 al australiano Álex de Miñaur que, a pesar del apoyo del público de la Rod Laver Arena, no pudo hacer nada contra el nueve veces ganador de este Grand Slam que, liberado del dolor, ya piensa en el trofeo.

“Hace una semana, no pensaba en el título, solo pensaba en estar en condiciones para jugar el próximo partido. Esta noche, de la forma que he jugado y me he sentido, me da motivos para creer que puedo ir hasta el final”, afirmó Nole.

En cuartos, se medirá al ruso Andrey Rublev que, incluso antes de conocer su oponente, reconocía que “nadie quiere enfrentarse a Novak”.

Con sangre fría y un punto de fortuna, el ruso número seis del mundo se impuso por 6/3, 3/6, 6/3, 4/6 y 7/6 (9) al joven talento danés Holger Rune, que desaprovechó dos pelotas de partido.

Otros resultados de ayer: Ben Shelton (USA) a Jeffrey Wolf (USA) 6/7 (5), 6/2, 6/7 (4), 7/6 (4) y 6/2; Tommy Paul (USA) a Roberto Bautista (ESP/) 6/2, 4/6, 6/2 y 7/5; Damas: Karolína Plísková (CZE/) derrotó a Shuai Zhang (CHN) 6/0 y 6/4; Magda Linette (POL) a Caroline Garcia (FRA) 7/6 (3) y 6/4; Aryna Sabalenka (BLR) a Belinda Bencic (SUI) 7/5 y 6/2; Donna Vekic (CRO) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6/2, 1/6 y 6/3.