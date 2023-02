Fin de semana movido con el torneo Seven del Santa Clara de hockey sobre césped

Las categorías habilitadas son en Infantiles: Sub 8 mixto, Sub 10 mixto, Sub 12 mixto; Sub 14 damas y caballeros, Sub 16 damas y Sub 21 damas.

En cuanto a la división principal en mayores estarán habilitadas máster (desde 35 años); Intermedia damas; Mixto; Primera damas y Primera Caballeros. El costo de las inscripciones en infantiles 15.000 guaraníes por jugador si se juega en más de una categoría o equipo deben abonar 10.000.

Y en la categorías principales 20.000 guaraníes por jugador si se juega en más de una categoría o por equipo 10.000.

Para saber más sobre el evento y las inscripciones que se cierran este jueves se pueden comunicar a los siguientes contactos: (0981) 881-752; (0982) 319-293, (0981) 252-379.

Mediante estos torneos podremos sacar varios valores que respalden los juegos de la selección nacional en futuras competencias internacionales.

El año pasado fue toda una sensación ver a los deportistas en el predio del COP durante los Juegos Suramericanos Asu2022.