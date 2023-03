Brasil corta la ilusión Pynandi

La Canarinha cortó la ilusión de la Albirroja de conquistar el bicampeonato, pero tratará de recuperarse esta tarde por el duelo del tercer puesto frente al local Colombia (13:30 por Tigo Sports 3), donde buscará su pase a la Copa Mundial de Emiratos Árabes.

Estadio: La Rural, Rosario (Argentina). Árbitros: Aecio Fernández (Uru), Micke Palomino (Per), Luis Coy (Ven). Cronometrista: Ricardo Zúniga (Chi).

Paraguay: Yoao Rolón, Sixto Cantero, Néstor Medina, Valentín Benítez y Mathias Martínez. Alternaron: Carlos Ovelar, Thiago Barrios, Luis Ojeda, Jesús Rolón, Edgar Barreto, Milciades Medina, Jhovanny Benítez. D.T.: Joaquín Molas.

Brasil: Thiago, Da Cruz, Filipe, Chagas y Edson. Alternaron: Jenilson, Jordan, Catarino, Benjamín Da Silva, Igor, Luiz, Braz. D.T.: Marco De Cerqueira.

Goles: 1er periodo: 9′, 2º per.: 10′ Valentín Benítez, 2º per.: 5′20′', 3er. per.: 5′ Mathias Martínez (P); 1er. per.: 10′30′' Brendo, 1er. per.: Igor Melo, 2º per.: 4′, 3er. per.: 2′ Benjamín Da Silva, 2º per.: José Da Cruz, 2º per.: 11′20′', 3er. per.: 5′ Jordan (B).