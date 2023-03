Futsal FIFA: Llamada Nacional

El torneo es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI) de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la fase de grupos se disputará en simultáneo en las dos sedes.

Lea más: Lanzamiento del Nacional

Veinte selecciones de futsal FIFA, divididas en cuatro grupos pugnarán por el título en el certamen.

La inauguración oficial se realizará en el Polideportivo Municipal de Mariano Roque Alonso, el jueves, a las 20:00, una vez concluidos los dos primeros cotejos del certamen en dicha sede.

La última campeona fue la Federación Villahayense de Futsal FIFA, en el primer certamen nacional disputado en Villarrica, en el 2021.

Los grupos

Las federaciones se encuentran divididos de la siguiente manera:

Serie A: Mariano Roque Alonso, Santarriteña, Salto del Guairá, Ñembyense y Atyreña.

Serie B: Villa Hayes, Pedrojuanina, Itapeña, Lambareña y Capiateña.

Serie C: Sanlorenzana, Caaguaceña, Carapegueña, Franqueña y Falcón

Serie D: Limpeña, Tobateña, Roquegonzaleña, Platense e Ypacaraiense.

Fixture

Los partidos de la ronda inicial:

Sede San Lorenzo: 17:00 Pedrojuanina vs. Itapeña, 18:30 Caaguaceña vs. Carapegueña, 20:00 Villahayense vs. Lambareña y 21:30 Sanlorenzana vs. Franqueña.

Sede Mariano: 17:00 Tobateña vs. Roquegonzaleña, 18:30 Santarriteña vs. Salto del Guairá, 20:00 Limpeña vs. Lomaplatense y 21:30 Mariano Roque Alonso vs. Ñembyense.

El formato de campeonato prevé el “mata-mata” los dos mejores de cada serie, semifinales y final.