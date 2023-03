El Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquet 2023, con programa

Las novedades son el retorno de Sol de América y el debut en la Liga del Colegiales, que se suman al campeón vigente Deportivo San José, Olimpia Kings, Félix Pérez Cardozo, Libertad, Ciudad Nueva, Colonias Gold y Deportivo Campoalto.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

El certamen tendrá disputa por dos ruedas, todos contra todos para la Primera Etapa. Posteriormente se irán quedando los mejores en el primer filtro que será la Segunda Etapa.

En la fecha inaugural, el fixture contempla estos partidos: Colegiales vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo Campoalto vs. Olimpia Kings, Sol de América vs. Deportivo San José y Libertad vs. Ciudad Nueva. Tiene fecha libre Colonias Gold.

El certamen se disputará generalmente los días lunes y jueves. La actividad de CPB este año comenzó con la modalidad 3x3 que completó sendos torneos en categorías de primera división, U17 y U15.