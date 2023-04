Final del Nacional de Hándbol

Ayer se disputaban los juegos semifinales: Santaní vs. Pilar y Amambay vs. Hernandarias, en femenino, en la rama varonil pugnaban por ser finalistas Pilar vs. Fernando de la Mora y Amambay vs. Caaguazú.

En cuanto a la jornada del jueves se registraron estos resultados: Pilar 22-Villarrica 19 y Santaní 31-Hernandarias 29, en femenino. En masculino, Fernando de la Mora 31-Minga Guazú 28 y Pilar 37-Caaguazú 33.

El certamen en su etapa final se inició con el concurso de 12 seleccionados del interior del país. El último campeón femenino es Santaniana y en masculino Ñembyense.

* Fernández, en la final. La paraguaya, María Paula Fernández logró una histórica clasificación con el Mecalia Atlético Guardés, a las finales del EHF European Cup.

El equipo gallego derrotó 22-18 el domingo al Elche, en partido de vuelta de las semifinales de la Copa.