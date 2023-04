Ajedrez: José Cubas brilla en Brasil

El tablero guaraní subió a lo más alto del podio en el certamen del Deporte Ciencia.

Cubas representó al Club Joaçaba de ajedrez y a la vez a la Associação de Xadrez de Joaçaba del Estado de Santa Catarina del vecino país.

El gran maestro paraguayo es a la vez atleta y profesor de la entidad, y consiguió los lauros en el evento desarrollado en la ciudad de Río Negrinho de Santa Catarina.

Buenos réditos

El Joaçaba tuvo muy buena cosecha en el certamen, donde José Cubas gritó el campeonato catarinés absoluto, consiguiendo cuatro títulos estatales.

Además otros tableros que fueron laureados en la ocasión son: Calebe Lazzarotti quien fue la campeona en Sub 14 y Sub 20, Pedro Spagnollo monarca en Sub 12.