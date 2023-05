Futsal FIFA: Las petroleras, en el debut

Finalmente solo seis seleccionados tomarán parte del referido certamen de futsal FIFA:

* Grupo A: Brasil, Bélgica y Bolivia;

* Grupo B: Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El otro partido de la fecha será entre la selección anfitriona y Bolivia, a las 18:30.

Mañana, las albirrojas descansarán y los juegos son: Venezuela vs. Uruguay y Bolivia vs. Bélgica. El jueves animarán: Uruguay vs. Paraguay y Bélgica vs. Brasil.

El viernes se disputarán los partidos por el quinto puesto, entre los terceros de cada grupo.

El sábado se disputarán las semifinales, a las 10:00 y 13:30. La final se jugará el domingo, a las 9:00.