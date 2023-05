Futsal FIFA: Los clasificados del “Apertura”

Premium. Los clasificados a los cuartos de final del Apertura de futsal FIFA son: Cerro Porteño, Exa Ysaty, 3 de Febrero y Villa Hayes, por el Grupo A. Quedaron afuera Sport Colonial y Santa María.

Lea más: Albirroja debuta con victoria

Por la Serie B avanzaron Olimpia, Afemec, San Cristóbal y Star’s Club. No clasificaron los deportivos Recoleta y Humaitá.

Emparejamientos. Los cruces de esta instancia serán: Cerro vs. Star’s Club, Exa Ysaty vs. San Cristóbal, Olimpia vs. Villa Hayes y Afemec vs. 3 de Febrero.

Los resultados del martes: Colonial 1-6 Cerro, Exa Ysaty 4-(2) 3 de Febrero y Villa Hayes 6-4 Santa María; Humaitá 0 - 8 Olimpia, Afemec 5 - 1 San Cristóbal y Recoleta 5 - 7 Star’s Club.

Contra Uruguay

La selección paraguaya femenina tiene compromiso contra Uruguay, en el último cotejo del Grupo B del Torneo Internacional “Xanxere 2023″, en Brasil.

En el debut, Paraguay le ganó 4-2 a Venezuela. Ayer las petroleras golearon 11-0 a Uruguay y basados en este resultado, el cuadro oriental no será un rival de mucho cuidado.

En el Grupo A, Brasil, que le ganó a Bolivia en el debut, juega hoy contra Bélgica.