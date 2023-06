Libertadores de Futsal FIFA: Ysaty va por todo

Las paraguayas debutarán esta tarde, a las 18:00, contra Pumas Sport de Venezuela, por el Grupo A de la Libertadores de Futsal FIFA.

El team dirigido por Roberto del Pozo lo componen: Vanessa Da Veiga, Noelia Cañiza, Nataly Lezcano, Sol Villamayor, Damia Cortaza, Silvia Getto, Johana Galeano, Mara Rolón, Tamara Aquino, Camila Bellavia, Lorena Arias, Karen Ruiz Díaz, Mara Talavera y Gisselle Aquino.

Lea más: Exa Ysaty en el Grupo A de la Libertadores

Todos los partidos de la fase de grupo de Las Yakas serán los de fondo, a las 18:00. Mañana tienen fecha libre y el martes enfrentarán a Marte Club de Perú.

El miércoles, Ysaty tendrá como rival al Santo Domingo de Ecuador y cierra la fase grupal contra San Lorenzo de Almagro argentino.

En el Grupo B se encuentran Instituto Stein de Brasil, Kapital Soccer de Colombia, Always Ready de Bolivia, Peñarol de Uruguay y Deportes Valdivia de Chile.

*Programa de hoy: 12:00 Instituto Stein vs. Peñarol, 14:00 Valdivia vs. Always, 16:00 Marte vs. Sto. Domingo y 18:00 Ysaty vs. Pumas.