Ajedrez: Paraguayos al Panamericano

Paraguay estará representado por Enzo Mathías Viñales González (9 años y categoría sub 10); Vidal Samuel Noguera Villalba (11 y Sub 12); Jimena Sofía Lugo Martínez (11 y sub 12 Femenino); Marcos Manuel Miranda Fernández (13 y Sub 14) y Paula Monserrat Oviedo Acosta (17 y Sub 18 Femenino).

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

La que se acoplará directo en el lugar será Paula Oviedo que está compitiendo en el Mundial de Escuelas de Ajedrez en Aktau, Kazajistán; el resto de los chicos viaja el 10 de agosto desde Asunción.