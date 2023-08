Baloncesto: Al aire la naranjada

Los partidos de básquetbol se anuncian para las 19:30, en los distintos escenarios.

Deportivo Campoalto recibirá a Colonias Unidas Gold en el Comando Logístico.

En el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”, Olimpia Kings jugará contra Libertad.

Finalmente, el campeón vigente, Deportivo San José estrenará el título en el polideportivo “León Condou”, al recibir a Félix Pérez Cardozo.

El certamen masculino arranca luego de una postergación de una semana, por un pedido de varios clubes que realizaron a la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB).

El sistema de campeonato es de “todos contra todos”, a dos ruedas. Al igual que el campeonato “Apertura”, la segunda fase sería de cuadrangular y clasifican a la final los dos mejores.

Los partidos de este torneo se disputarán los días lunes y jueves de cada semana y el final se prevé para el jueves 14 de septiembre, siempre que se cumpla el calendario fijado en principio.

Primera rueda

Los juegos de la primera rueda son los siguientes:

2ª fecha: San José vs. Libertad, Campoalto vs. Olimpia Kings y FPC vs. Colonias Gold;

3ª fecha: Libertad vs. Campoalto, San José vs. Colonias Gold y FPC vs. Olimpia Kings;

4ª fecha: Campoalto vs. FPC, Olimpia Kings vs. San José y Colonias Gold vs. Libertad;

5ª fecha: Campoalto vs. San José, FPC vs. Libertad y Olimpia Kings vs. Gold.