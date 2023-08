Baloncesto: Por todo el mundo

Esta noche se disputará una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina, con tres cotejos.

Deportivo San José, que cayó el viernes contra Olimpia Kings, enfrentará en el “León Condou” a Deportivo Campoalto, que viene de perder contra Félix Pérez.

Olimpia Kings tendrá un duro rival en Colonias Gold, que tratará de recuperarse de la derrota que sufrió el jueves en su propia casa, en manos de Libertad.

Otro prometedor partido de hoy será entre Félix Pérez Cardozo que recibirá a Libertad, en el “Efigenio González”.

Todos los partidos están marcados para las 19:30.

Semifinales del femenino

Sol de América dio la nota del torneo al batir a las campeonas vigentes de Félix Pérez Cardozo, en una de las semifinales de la Liga Nacional Femenina.

En un duro partido, las solenses fueron de visita y le ganaron a las rojas de Villa Morra por 65-62.

Olimpia Queens también inició esta fase con triunfo, venciendo 61-48 a Libertad.

La próxima ronda será mañana: Olimpia vs. Sol y Félix Pérez vs. Libertad.

Al todo frente a Bélice

Paraguay, representado por Club Taguá, jugará hoy su tercer partido en el Mundial de Maxi Básket “Mar del Plata 2023″, luego de cosechar una derrota contra México y victoria sobre Australia.

Ante los mexicanos, los guaraníes cayeron 55-42 en el debut. Ayer hubo recuperación, venciendo 60-51 a los australianos.

Hoy se juega la clasificación a la siguiente fase.

Francia queda afuera

Una de las potencias mundiales del baloncesto, Francia, quedó fuera de la Copa del Mundo “Filipinas, Japón e Indonesia 2023″, al caer frente a Letonia, 86-88.

Entre los americanos, México perdió 96-66 contra Lituania y también quedo eliminada de la contienda.

Resultado dispar para dos de los anfitriones. Japón se impuso a Finlandia 98-88, mientras Filipinas cayó contra Angola 70-80.

En otros partidos, Canadá avanza firme y paseó a Líbano 128-73.

Finalmente, Montenegro se impuso a Egipto 89-74.

* Sudamericanos juegan hoy. En la fecha vuelven a jugar Venezuela y Brasil.

Mientras los petroleros deben vencer a Cabo Verde, Brasil juega un partidazo contra España.

Los demás partidos son: China vs. Sudán del Sur, Nueva Zelanda vs. Jordania, Costa de Marfil vs. Irán, Georgia vs. Eslovenia, Puerto Rico vs. Serbia y otro prometedor juego entre Grecia y Estados Unidos.