Mundial de baloncesto: Alemania,la mejor del orbe naranja

En un juego de baloncesto por demás parejo, los finalistas fueron a vestuarios con paridad de 47-47. Se puede decir que la copa se fue encaminando hacia Alemania en el tercer cuarto, con parcial de 22-10 a favor de los teutones.

El mejor jugador del torneo fue electo el base de Alemania y de los Toronto Raptors de la NBA, Dennis Schröeder con 28 puntos en la final y que culminó a la cabeza de los atletas con 17,9 puntos, 2 rebotes y 6,7 asistencias por partido.

Desde belgrado se oyeron quejas contra la terna de árbitros conformados por juece de Puerto Rico, México y Letonia.

En lo alto del podio subió la selección Alemana, seguida por Serbia y Canadá. Estos se impusieron a Estados Unidos en el duelo por el bronce.

Los primeros diez puestos lo completaron: 5° Letonia, 6° Lituania, 7° Eslovenia, 8° Italia, 9° España la campeona defensora y 10° Austrialia.

Entre los sudamericanos, Brasil quedó 13° y Venezuela 30°. Además de Canadá y EE.UU., los otros americanos quedaron: 12° Puerto Rico, 14° República Dominicana y 25° México.

Del mundial tomaron parte 32 seleccionados.

San José-Olimpia

Esta noche prosigue el Clausura Masculino, con estos cotejos: San José vs. Olimpia, Libertad vs. Colonias Unidas y Félix Pérez Cardozo vs. Campoalto.