Futsal FIFA: A defender sitial

La vara quedó alta para las chicas luego de la medalla de oro en futsal FIFA en los Juegos Suramericanos “Asu 2022″ y se acentúan los preparativos para intentar reprisar la gran actuación de las albirrojas en aquella ocasión.

Lea más: U20 con esperanza; chicas, a la final

Paraguay se encuentra en el Grupo B de la competencia, con Brasil como cabeza de serie, acompañado por Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el Grupo A encabeza Argentina, seguida por Colombia, Uruguay, Perú y Chile.

El camino para las del team guaraní es el siguiente, en la fase grupal: Lunes 25, 14:00 Ecuador vs. Paraguay; martes 26 16:00 Paraguay vs. Bolivia; miércoles 27 14:00 Paraguay vs. Venezuela y jueves 28, 16:00 Brasil vs. Paraguay.

Caídas masculinas en el exterior

Tanto la selección albirroja U20, como la Absoluta cosecharon sendas derrotas ayer.

Los U20 quedaron definitivamente fuera de instancias decisivas al perder contra Chile 5-3 y quedar eliminados de la Conmebol U20 “Venezuela”. Paraguay juega hoy contra Brasil para completar la fase grupal.

En cuanto a la Absoluta, perdió ayer 2-1 contra Irán, en el arranque de la Copa de las Naciones que se disputa en São Paulo. Hoy jugará contra Colombia.