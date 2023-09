Paraguay pule la lista definitiva para los Panamericanos de Santiago

Algunas de las disciplinas confirmadas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la fiesta deportiva más grande del continente, son el atletismo, el fútbol femenino y el vóley playa, aclarando que los deportes colectivos pueden sufrir modificaciones.

* Atletismo. En esta disciplina los que aseguraron un lugar en Santiago son lo velocistas Alexis Wolk, Misael Salazar, Gustavo Mongelós, Fredy Maidana y César Almirón; en la maratón estará Derlis Ayala; en heptatlón será Camila “Pantera” Pirelli y en la jabalina Gabriel Ortiz.

* Fútbol femenino. En la Albirroja fem no está totalmente confirmada la planilla de las atletas pero hasta el momento las elegidas son: Fátima Leiva Acosta, Yessica Alonso, Jessica Martínez, Verónica Kurtz, Lice Chamorro, Dulce Quintana, Liz Peña, Paola Genes, Fanny Godoy, Naomi de León Damia Cortaza, Dahiana Bogarín, María Natalia Barros, María Garay, Yanina González, Graciela Martínez, Isabel Ortiz y Laura Romero.

* Vóley playa. Las duplas que nos representarán en la capital trasandina son Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, en la rama masculina; mientras que en la femenina estarán Michelle Valiente y Erika Mongelós, ambas de gran actuación en el circuito sudamericano.

Panam Sport, “no cumplidora”

Panam Sports, la organización deportiva panamericana, ha sido declarada “no cumplidora” con el Código Mundial Antidopaje y tiene un plazo de 21 días para recurrir o para cumplir las condiciones que le exige la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El incumplimiento, explicó la AMA el viernes, se debe a que Panam Sports “no ha tomado medidas correctoras esenciales en su programa antidopaje en el plazo que se había acordado”.

Si Panam Sports no satisface las exigencias de la Agencia, que esta no detalla con mayor precisión, no podrá tener representación en ninguno de los órganos o programas de la AMA y no recibirá fondos de ella. Lo cual podría afectar a las competiciones venideras.

Además, la Agencia supervisará “todo el programa de pruebas implementado por Panam Sports en sus competiciones a expensas de Panam Sports, hasta su reincorporación”.