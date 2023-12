Fútbol de salón: “Mata-mata” a la mexicana

El jueves, el combinado paraguayo goleó a Australia 8 goles contra 0 y avanzó como primero en su grupo al “mata-mata” (cuartos de final), serie que se disputó en la ciudad de Tecate. La sede principal del certamen de fútbol de salón es Tijuana.

Antes había goleado 11 a 2 a Estados Unidos, mientras que en la fecha inaugural sumó puntos por W.O. de Venezuela.

Cuartos. Por la etapa de cuartos de final, hoy se enfrentarán: Uruguay vs. EE.UU., Colombia vs. Brasil, Paraguay vs. México y Marruecos vs. Cataluña.

Las semifinales se disputarán mañana y la final el lunes.