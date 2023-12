Libertadores de fútbol playa mañana en el COP

Presidente Hayes, campeón de la Libertadores 2022, defenderá su título como cabeza del Grupo A.

Mientras que los otros elencos paraguayos, Libertad y San Antonio, integrarán los grupos B y C, respectivamente.

Grupo A: Presidente Hayes (Paraguay); Guaicamacuto (Venezuela); Unión Lurín (Perú) y Hamacas (Bolivia). Grupo B: Libertad (Paraguay); Camba Pizzero (Chile); Antioquía (Colombia) y Victoria Andrés (Ecuador). Grupo C: Sampaio Correa (Brasil); Acassuso (Argentina); Sportivo Cerrito (Uruguay) y San Antonio (Paraguay).

Pese a las altas temperaturas que tendremos el fin de semana los encuentros se iniciarán desde el medio día exponiendo la calidad del espectáculo y la integridad de los atletas.

Partidos de mañana

12:00: Acassuso (Arg) vs. Sportivo Cerrito (Uru); 13:45: Sampaio Correa (Bra) vs. San Antonio; 15:30: Camba Pizzero (Chi) vs. Antioquía (Col).

Desde las 17:15: Libertad vs. Victoria Andrés (Ecu).

A las 19:00: Presidente Hayes vs. Hamacas (Bol) y 20:45: Guaicamacuto (Ven) vs. Unión Lurín (Per).