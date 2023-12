Auspicioso arranque de la Libertadores de Fútbol Playa

De los tres representantes que tenemos en la Libertadores que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) dos concretaron victorias con goleadas Libertad y el vigente campeón Presidente Hayes, mientras que San Antonio cayó derrotado en el estreno del certamen continental.

A primer turno y bajo el intenso calor, que no incomodó a la organización a replantear los horarios de juego, el elenco brasileño de Sampaio Correa trabajó una victoria sobre el conjunto guaraní de San Antonio por el marcador de 6-2 en el Grupo C.

En otro cotejo, en el Grupo B: Libertad, monarca de nuestro fútbol local, sacó pecho y derrotó por goleada 14-3 al conjunto ecuatoriano Victoria Andrés.

Y finalmente, por el Grupo A, Presidente Hayes, campeón de la Libertadores 2022, no tuvo problemas en triunfar por el marcador de 5-1 frente a Hamacas de Bolivia.

Partidos para hoy

Los cotejos para hoy se iniciarán desde el medio día, a las 12:00: Sportivo Cerrito (Uru) vs. Sampaio Correa (Bra); 13:45: Acassuso (Arg) vs. San Antonio; 15:30: Camba Pizzero (Chi) vs. Victoria Andrés (Ecu); 17:15: Antioquia (Col) vs. Libertad; 19:00: Unión Lurín (Per) vs. Presidente Hayes y 20:45: Guaicamacuto (Ven) vs. Hamacas (Bol).

Entradas

En cuanto a los boletos para presenciar los partidos que se disputan en el estadio Mundialista Los Pynandi con Libertadores son totalmente libres y gratuitas, pero se debe canjear en la dirección https://www.reduts.com.py/443-conmebol-libertadores-futbol-de-playa-2023