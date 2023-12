San Antonio respira, Libertad y Hayes caen en la Libertadores de Fútbol Playa

El elenco de San Antonio, tras ceder en la primera fecha del Grupo C, tomó respiro al recuperarse y derrotar a Acassuso de Argentina por la mínima diferencia de 5 a 4.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Con relación a Libertad, no pudo mantener la hegemonía de triunfos y cayó frente a Antioquia de Colombia por 2-0, correspondiente al Grupo B del certamen continental que finaliza el domingo.

El vigente campeón, Presidente Hayes, cayó de forma sorpresiva ante Unión Lurín de Perú, tras estar ganando 2-0 terminó cediendo por 5-3 en el Grupo A.

Cotejos de hoy

Desde las 12:00 por el Grupo C: Sampaio Correa (Bra) vs. Acassuso (Arg); 13:45: San Antonio vs. Sportivo Cerrito (Uru). Por el Grupo B, 15:30: Victoria Andrés (Ecu) vs. Antioquia (Col); 17:15 Libertad vs. Camba Pizzero (Chi). Y el Grupo A, 19:00: Presidente Hayes vs. Guaicamacuto; 20:45: Hamacas (Bol) vs. Unión Lurín (Per).

* Entradas. Para presenciar los partidos en el estadio Los Pynandi la Libertadores son totalmente libres y gratuitas, pero se debe canjear a través de Ticketea.