Torneo Sur Centro de Hándbol: Paraguay va por la recuperación

Goleada brasileña

Ayer, en la fecha 2 del torneo de hándbol, el combinado paraguayo dirigido por Marcelo Ojeda experimentó una dura derrota contra Brasil, por el marcador de 57 goles contra 22. El jugador destacado en filas albirrojas fue Alexis Duarte.

Luego del partido entre cariocas y guaraníes, Costa Rica enfrentaba a Chile, mientras que Uruguay jugaba de fondo contra la anfitriona, Argentina.

El juego de la fecha es vital para las pretensiones paraguayas.

Los albirrojos deben indefectiblemente conseguir la victoria contra la celeste, para seguir con esperanzas de llegar al podio en este regional.

Recordemos que el certamen es clasificatorio para el Campeonato Mundial “Croacia, Dinamarca, Noruega 2025″, otorgando 3 cupos.

Resultados anteriores

Además de la victoria de Chile sobre nuestra representación, en la jornada inaugural del martes, ganaron los favoritos al título, Brasil y Argentina.

Brasil consiguió amplio triunfo sobre Uruguay, el rival de hoy de nuestro seleccionado.

Por su parte, los dueños de casa, los albicelestes tampoco tuvieron mucha oposición por parte de Costa Rica, único team centroamericano que participa en esta ocasión.

Argentina se impuso por el score de 41 a 13.

Calendario de juegos

La programación de la fecha 3, a disputarse hoy es la siguiente:

15:30 Uruguay vs. Paraguay; 18:00 Brasil vs. Costa Rica; 20:30 Argentina vs. Chile.

Paraguay jugará mañana contra Argentina y cerrará su participación el sábado, enfrentando a la selección costarricense.

Esta es la tercera edición en formato de Surcentro americano. El campeón vigente es Brasil, consagrado en su tierra en la edición 2022. Argentina obtuvo el título en 2020, cuando el certamen también se desarrolló en Brasil.