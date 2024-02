Baloncesto: Brasil, un enorme reto

La FIBA AmeriCup 2025 de baloncesto se disputará en el polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, del 23 al 31 de agosto del año próximo. Dieciséis países, divididos en cuatro grupos, pelean por los cupos para el torneo mas importante del continente a nivel de selecciones.

De cada serie avanzarán a la AmeriCup 2025 los tres mejores, salvo en el Grupo C, donde Nicaragua, como organizadora, ya está clasificada, quedando dos pasaportes a Managua.

Los partidos. En la primera ventana de juegos, por el Grupo B, Paraguay enfrentará a Brasil, en ambos partidos, al igual que Uruguay a Panamá, los otros dos componentes de esta serie.

Las siguientes ventanas serán en noviembre de este año y febrero de 2025.

Con respecto al juego de hoy, el cotejo entre brasileños y paraguayos será en el Gimnasio “Wlamir Marques”, a las 19:00.

El segundo partido será en el SND Arena, el lunes, a partir de las 19:00.

El Grupo C también arranca mañana, con los juegos Canadá vs. Nicaragua y República Dominicana vs. México.

Adelantados. Ayer ya iniciaron los grupos A y D, con los partidos Venezuela vs. Colombia, Argentina vs. Chile, por el Grupo A; y, Estados Unidos vs. Cuba, Puerto Rico vs. Bahamas, por el Grupo D.