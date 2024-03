Ajedrez por Zenón Franco: Torneos Memorables (13), Linares 2001

“Vida después de la muerte”

La victoria de Vladimir Kramnik sobre Garry Kasparov en Londres 2000 fue una de las mayores sorpresas de los matches por el título mundial, posiblemente mayor que las victorias de Alekhine sobre Capablanca en 1927 y de Euwe sobre Alekhine en 1935.

El duelo con Kramnik no fue oficial, pero como Kasparov era el número 1 del mundo, eso le daba un gran valor al título.

“Vida después de la muerte” tituló Kasparov al capítulo 3 de su libro Kasparov on Kasparov Part III, como lo recordamos en la nota 573. Allí habla sobre la etapa tras la pérdida del match ante Kramnik.

Su primer torneo tras esa traumática derrota fue en Wijk aan Zee, jugado del 12 al 28 de enero de 2001, Kasparov necesitaba demostrar que el match de Londres había sido un fracaso temporal.

En Wijk aan Zee Kasparov superó al campeón oficial, de la FIDE, Viswanathan Anand, que salió segundo y a Vladimir Kramnik, el “campeón de la línea histórica”, según Kasparov, que compartió el tercer puesto con Ivanchuk.

Los participantes de Linares

Kasparov esperaba volver a demostrar en Linares su superioridad sobre Anand y Kramnik, “los nuevos reyes del ajedrez”, como los definió Kasparov.

Antes del comienzo, cuando se supo que Anand y Kramnik no jugarían, Kasparov comentó: “Esta es una cuestión de responsabilidad. Linares solía ser ‘el Wimbledon del ajedrez’, el torneo más importante y prestigioso, donde jugaban siempre los mejores. Ahora no será este el caso. No es conveniente para los nuevos campeones jugar allí: pusieron sus propios intereses por delante…”.

No obstante, como se señaló en New in Chess, la realización del torneo de Linares no se concretó hasta dos meses antes, y se hablaba de que posiblemente no se hiciera.

Anand, como el primer campeón mundial indio, tenía compromisos ya asumidos en su país cuando fue invitado, y en el caso de Kramnik, se rechazaron sus exigencias económicas por “inaceptables”. Tiempo después fueron aceptadas, pero Kramnik ya tenía ocupadas esas fechas con otras actividades.

Jugaron seis maestros, a doble vuelta. Kasparov comentó sobre sus rivales: “Todo el mundo conoce los nombres de Karpov y Polgar, pero, lastimosamente, estos jugadores, al día de hoy, no están situados tan alto en la jerarquía del ajedrez. Es triste, pero no hay nada que hacer; Linares es Linares, y, como antes, considero mi deber jugar allí”.

Kasparov admitió que Karpov, a sus 50 años, todavía retenía parte de su otrora enorme fuerza práctica, pero que jugaba pocos torneos y eran de categoría más baja.

Karpov retornó a Linares tras seis años de ausencia. Comentó que accedió a volver porque el célebre organizador Luis Rentero, ya no estaba al mando del torneo.

Los otros participantes fueron “los mucho más jóvenes Peter Leko, Alexey Shirov, Judit Polgar y el debutante de 17 años Alexander Grischuk, un semifinalista en el reciente Campeonato del Mundo de la FIDE disputado por eliminatorias”.

Se comentó en New in Chess que Kasparov no se sintió complacido inicialmente por la presencia de Karpov, “pero una vez que las partidas comenzaron no hubo la más mínima muestra de animosidad”.

“Tres puntos de margen”

Ese fue el título de Kasparov a su actuación en el 18º Torneo Ciudad de Linares, que se jugó del 22 de febrero al 6 de marzo de 2001.

Efectivamente, Kasparov sacó nada menos que tres puntos de ventaja a sus escoltas, todos terminaron con -1, tras Kasparov con 7½ puntos sobre 10, siguieron, 2º/6º Alexei Shirov, Alexander Grischuk, Judit Polgar, Anatoly Karpov y Peter Leko, con 4½ puntos. Por el sistema de desempate empleado, Shirov fue segundo y Grischuk tercero.

Desarrollo del torneo

Primera vuelta

Contrariamente a lo habitual, luego de tres rondas no se definió ninguna partida, Kasparov quedó inferior contra Leko en la primera ronda; en la segunda, con las blancas, no creó problemas a Polgar, y en la tercera desperdició una posición ventajosa ante Shirov. No fue un buen comienzo, pero en esta partida se sintió más optimista.

“La falta de partidas decididas provocó una pequeña borrasca de comentarios mordaces en la prensa española. Y tras el día de descanso como si hubiéramos escuchado las críticas, el score finalmente se abrió”, comentó Kasparov.

Alexander Grischuk

Garry Kasparov

Linares (4), 27.02.2001

La partida con Grischuk, “fue nuestro primer encuentro ante el tablero y mi joven oponente no ocultó sus ambiciones”. Aquí puede verse cómo terminó:

La partida con Grischuk, "fue nuestro primer encuentro ante el tablero y mi joven oponente no ocultó sus ambiciones". Aquí puede verse cómo terminó:

Como Polgar venció a Shirov, ella y Kasparov lideraban con 2½ puntos sobre 4.

La partida estelar de la quinta ronda, que cerraba la primera ronda fue Kasparov vs. Karpov, que se enfrentaban por primera vez desde Las Palmas 1996.

El periodista Yuri Vasiliev destacó: “Ese día la sala de juego del torneo no pudo acomodar a todos los que querían ver el duelo; la gente se quedaba en los pasillos y llegar al escenario de juego, donde también había mucha actividad, era muy difícil”.

Esa fue la histórica ¡116ª! partida entre Kasparov y Karpov. Sobre ella Kasparov escribió: “Ya desde la apertura fui capaz de plantear serios problemas a mi oponente”.

Tras la quinta ronda Kasparov era líder en solitario con 3½ puntos, le seguían Polgar con 3, Leko y Shirov 2½, Karpov 2 y Grischuk 1½.

Segunda vuelta

“Llegué a la sexta ronda con un ánimo exultante y superé a Leko con seguridad en una compleja Ruy López”. Esa fue la única partida decidida, por lo que Kasparov aumentó su ventaja sobre Polgar a un punto.

La partida clave de la siguiente ronda fue Polgar – Kasparov.

Judit Polgar

Garry Kasparov

Linares (7), 03.03.2001

Kasparov comentó que, tras el día libre, “Judit, con las blancas se embarcó en una batalla real por el liderazgo, y en mi territorio - en una Najdorf con enroques en flancos opuestos. Sacrificó violentamente un peón, pero luego, imprevistamente [en la posición del diagrama] cambió el alfil por el caballo (22.Axe4? dxe4), permitiéndome un contrajuego en el centro, y – ¡lanzó un ataque desesperado!”.

Terminó en tablas, aunque Kasparov pudo haber ganado de modo sorprendente, y brillante.

Kasparov (los módulos no eran fuertes entonces) lo encontró al volver a su habitación. Contrariamente a lo podría esperarse, no se sintió muy molesto, “con una amplia sonrisa caminó hacia la mesa de Polgar esa noche y le informó que 27…Aa3! habría ganado para las negras”, se escribió en New in Chess.

Aquí puede verse su desenlace, con comentarios de ambos protagonistas:

Aquí puede verse su desenlace, con comentarios de ambos protagonistas:

Kasparov tenía 5 puntos sobre 7, era seguido de Polgar con 4 y Shirov con 3½.

En la octava ronda Kasparov superó en un complicado final a Shirov, que sorprendió a Kasparov con una Ruy López Abierta.

En esa ronda Karpov logró su primera y única victoria en el torneo, ante Polgar, lo que prácticamente decidió la lucha por el primer puesto, Kasparov tenía 6 puntos y Polgar 4.

Kasparov empató con Karpov en la penúltima ronda, fue la última partida a ritmo clásico entre ambos, el resultado final fue +28 -20 =119 en favor de Karpov, si bien en los matches, cuando ambos estaban en su plenitud, la diferencia fue menor, +21 -19.

En la última ronda Kasparov venció a Grischuk con una línea “anti-Sveshnikov”, que luego se hizo muy popular y que estaba destinada a emplearse en el match con Kramnik: l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3 d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e6, y ahora, en vez de 6.Cdb5 d6 7.Af4 e5 7.Ag5, transponiendo a una Sveshnikov, lo planeado era 6.Cxc6 bxc6 7.e5 Cd5 8.Ce4 Ab7 (8...Dc7 fue más utilizado) 9.Ae2, etc.

En esa ronda Shirov venció a Polgar, que del +1 que tenía en la ronda 7, pasó a -1 en las últimas tres rondas. No obstante, Polgar estaba relativamente satisfecha con su actuación, lamentando que se hundiese en las últimas rondas. “Supongo que mis problemas estomacales influyeron bastante”, comentó.

Antes del torneo tenía como meta mejorar sus resultados contra Kasparov, que eran 5 a 0 en su contra. “Teniendo en cuenta que yo era una de sus víctimas favoritas, uno de mis objetivos era terminar con eso”, comentó Polgar, y lo logró. En Linares solo ella logró empatar las dos partidas contra Kasparov.

Curiosamente ya no volvieron a jugar a ritmo clásico, solo lo hicieron en blitz y rapid.

El resultado del torneo fue muy inusual. Tras Kasparov los otros cinco maestros compartieron el segundo lugar, y también el último, lo que llevó a Seirawan a bromear diciendo que Linares 2001 fue el único torneo en que Kasparov salió penúltimo.

Veamos la última partida decidida entre Karpov y Kasparov a ritmo clásico.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 6 de marzo de 2024