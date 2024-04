Baloncesto: San José gana el clásico

Los “santos” se impusieron en el juego de baloncesto por 83-80 en el polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb.

Libertad consiguió su primera victoria por la Liga. Lo hizo contra el Club Atlético Ciudad Nueva, por el marcador de 78-62, en La Huertita.

Finalmente, Colonias Gold se impuso en su casa, el Tajy Poty de Obligado, a Félix Pérez Cardozo, por 74-60. La próxima fecha se juega mañana.

Femenino

Por la segunda fecha de la Liga Femenina, las campeonas Félix Pérez Cardozo salieron de Obligado con goleada sobre Colonias Gold, por 82-31. Olimpia Queens hizo lo propio con Sol de América, perdiendo en su casa 84-45. San José le ganó 72-55 a Ciudad Nueva en el León Condou.

Nacional U17 masculino

Ayer se inició el Campeonato Nacional U17 en Colonias Unidas.

Algunos de los resultados registrados fueron: Amambay 70-52 Caaguazú, Concepción 80 - 50 San Ignacio, San José 68 - 62 María Auxiliadora. También jugaban Encarnación vs. Franco, y Guaireña vs. Colonias y San Lorenzo vs. Pilar. Otros participantes son Ayolas, Ovetense y Paranaense.