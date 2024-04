Baloncesto: Anfitrionas visten de gala

El plantel. Componen el team paraguayo para la cita del baloncesto son: Jazmín Mercado, Belén Pereira, Joaquina Marín, Ana Brítez, Patricia Sosa, Diana Zalazar, Ana Paula Gelay, Gabriela López, Ximena Ibarra, Paloma Niz, Pamela Encina, Sofía Villasboa, Jailin Cherry y Sarah Mgbeike, estas dos últimas de los EE.UU. Entrenadora Lida Fernández, asistente técnico Carina Peña.

Programación. El viernes saltarán tras la naranjada para inaugurar el grupo, Ambatos y el CECI Araraquara, a las 18:30. Luego debutarán las Rojas de Villa Morra, frente al team de Universidad, a partir de las 21:00.

El sábado, el CECI Araraquara enfrentará a Universidad, a las 17:00. El choque de fondo, a las 20:00, tendrá como protagonista a Félix Pérez y a Ambatos.

El domingo culmina la serie, que clasificará a dos equipos al Final Four, con los partidos Ambatos y Universidad a las 17:00, y las paraguayas contra las brasileñas, a las 20:00.

El Grupo B será en Buenos Aires, del 9 al 11 de mayo, entre el local Obras Sanitarias, Power de Colombia, Aguada de Uruguay y Tenis La Paz de Bolivia.

El evento fue declarado de “interés turístico nacional” por la Secretaría Nacional de Turismo de nuestro país.

Liga Nacional

Esta noche se desarrollará totalmente la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol. San José recibirá en el “León Condou” a Sol de América. Félix Pérez Cardozo abrirá las puertas del “Efigenio González” a Olimpia Kings. El Club Atlético Ciudad Nueva jugará en “La Catedral” contra Colonias Gold. Todos los cotejos están marcados para las 19:30.

San José lidera el torneo con 8 puntos, Colonias Gold 6, Félix Pérez, Libertad y Olimpia 5, Sol 4 y Ciudad Nueva 3.

Femenino esperará. La Liga Femenina tendrá un paréntesis hasta el 7 de mayo, debido a la disputa de la Liga Sudamericana en Asunción.

Los cotejos de la tercera fecha son: San José vs. Colonias Gold, Ciudad Nueva vs. Sol de América y Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Queens.