Monarcas de Asunción en el Abierto de tenis de mesa

Este año, el Abierto de Asunción contó con 205 inscripciones y la participación de atletas extranjeros de Argentina, Brasil y Chile, así como también de la capital, llegando desde Villa Hayes, Villarrica, Pedro Juan Caballero, Hernandarias, Encarnación, entre otros.

El evento se extendió de 9:00 a 20:00 durante la primera jornada y hasta el mediodía del domingo en una fiesta deportiva cargada de emociones.

Entre los campeones se posicionaron Marco Vega (Sub 9 Masculino), Emma Vargas (Sub 9 Femenino), Fabricio Doldán (Sub 11 Masculino), Paula Benítez (Sub 11 Femenino), Fernando Acuña (Sub 13 Masculino), Florencia Paiva, con triple oro (Sub 13, Sub 15 y Todo Competidor Femenino), Yuichi Amarilla (Sub 15 Masculino), Santino Pastore, con doble oro (Sub 19 y Todo Competidor Masculino), Rebeca Cuenca, con doble oro (Sub 19 y Sub 21 Femenino), Axel Bertolo (Sub 21 Masculino), Álvaro Chena (Sub 29 Absoluto).

En las categorías Maxi se llevaron el oro: Francisco Aguilera (Maxi 30) Víctor Garcete (Maxi 40 y Maxi 50) y Arturo Palacios (Maxi 60).

Resultados

Todo competidor masculino: 1º Santino Pastore, 2º Axel Bertolo y 3º Elías Apud. Todo competidor femenino: 1ª Florencia Paiva, 2ª Paloma Rivarola y 3ª Rebeca Cuenca.

Sub 9 masculino: 1º Marco Vega, 2º Matías Alvarenga y 3º Agustín Torres. Sub 9 femenino: 1ª Emma Vargas, 2ª Fiorella Villizio y 3ª Milca Mendoza.

Sub 11 masculino: 1º Fabricio Doldán, 2º Marco Vega y 3º Benjamín Núñez. Sub 11 femenino: 1ª Paula Benítez, 2ª Bianca Antar y 3ª Ivet Frutos.

Sub 13 masculino: 1º Fernando Acuña, 2º Fabricio Doldán y 3º Joaquín Vera y Aragón. Sub 13 femenino: 1ª Florencia Paiva, 2ª Nahiara Antar y 3ª Paula Benítez.

Sub 15 masculino: 1º Yuichi Amarilla, 2º Sho Yoshizaki y 3º Mateo Elgue. Sub 15 femenino: 1ª Florencia Paiva, 2ª Lia Arzamendia y 3ª Paloma Rivarola.

Sub 19 masculino: 1º Santino Pastore, 2º Axel Bertolo y 3º Nicolás Ayala. Sub 19 femenino: 1ª Rebeca Cuenca, 2ª Paloma Rivarola y 3ª Lucía Sandoval.

Sub 21 masculino: 1º Axel Bertolo, 2º Nicolás Ayala y 3º Gonzalo Méndez. Sub 21 femenino: 1ª Rebeca Cuenca, 2ª Lucía Sandoval y 3ª Sabrina Trevison.

Sub 29 Absoluto: 1º Álvaro Chena, 2º Diego Pastore y 3º João Oliveira. Maxi 30: 1º Francisco Aguilera, 2º Miguel Martínez y 3º Mauro Yanagihara. Maxi 40: 1º Víctor Garcete, 2º Mauro Yanagihara y 3º Bruno Tamaciro.

Maxi 50: 1º Víctor Garcete, 2º Harri Camargo y 3º Arturo Palacios. Maxi 60: 1º Arturo Palacios, 2º Benicio Ferreira y 3º Nelson Veas.