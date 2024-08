Futsal FIFA Sub 17: Sorbo de café y esperanza

Ayer, en el juego de futsal, los albirrojos se impusieron con goles de Oliver Ocampo (PT 14′08″) y el doblete de Lucas Sánchez (PT 17′20″ y ST 4′20″).

Los paraguayos fueron a los vestuarios con el 2-0 de ventaja, y en la complementaria ampliaron el marcador a 3-0, hasta que sobrevino el gol de descuento “cafetero”.

Empate clasifica. La selección paraguaya puede avanzar a la semifinal de conseguir un empate o victoria contra Brasil, puesto que se encuentra con igualdad de puntos con Bolivia (libre hoy). Colombia intentará la victoria contra Ecuador y esperar un traspié de los albirrojos.

* Puntuaciones. Brasil 9 unidades (clasificado), Paraguay (+3) y Bolivia (-2) 6 puntos, Colombia (+2) 3, Ecuador 0 (eliminado).

Grupo B. Argentina y Venezuela, con 9 puntos, están ya clasificados y hoy definirán ubicación para el cruce con los mejores del Grupo A, en semifinales.

* Programa de hoy. 12:15 Perú vs. Chile, 14:30 Argentina vs. Venezuela, 16:45 Colombia vs. Ecuador y 19:00 Paraguay vs. Brasil.