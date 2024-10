Sudamericano de futsal: Albirroja femenina Sub 20 camino a clasificar

Las albirrojas habían igualado 1-1 contra Venezuela en la apertura del certamen que se disputa en nuestro país desde el sábado, y el domingo consiguieron recuperarse, goleando 6-1 al cuadro peruano.

El team titular probable de Nadia Rodas será con la capitana Sara Silva, Valentina del Puerto, Perla Bareiro, Nataly Lezcano y Diana Benítez.

* Otros partidos de hoy: 12:15 Colombia vs. Chile, 14:30 Ecuador vs. Brasil, 16:45 Argentina vs. Perú y 19:00 Uruguay vs. Paraguay.

* Posiciones. En el Grupo A lidera Argentina con 6 puntos, Paraguay 4, Venezuela 4, Uruguay 3, Perú 0. Grupo B: Brasil 6 puntos, Colombia 6, Chile 4, Ecuador 1, Bolivia 0.