Nacional de salonismo: Eliminatorias, desde el sábado

El sábado próximo arrancan las eliminatorias del 54° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Departamento Central 2025″, con mas de quince encuentros en diversas zonas del país.

Lea mas: Villa Elisa, sede principal del 54° Nacional

Veinte selecciones podrán avanzar a la fase final, cuya sede principal será Villa Elisa. Las subsedes serán Fernando de la Mora, Capiatá y Ypacaraí.

Habrá actos especiales en vista del puntapié inicial a esta fase en el municipal de Benjamín Aceval, donde los acevalenses recibirán a Cerrito, a partir de las 21:00.

* Otros partidos. Entre los destacados cotejos se cuenta la visita del múltiple campeón Amambay a Horqueta.

La pretensionsa Caacupeña recibirá a Altos, en otro de los encuentros resaltantes.

También se disputarán los siguientes encuentros: Piquete Cue vs. Ñemby, Lambaré vs. San Antonio, Tobatí vs. Itauguá, San Bernardino vs. Itacurubí, Ayolas vs. San Juan Bautista, Santa María de Misiones vs. San Ignacio, Tacuatí vs. Santa Rosa del Aguaray y Concepción vs. Vallemí.

* Historial de campeones. El primer campeón de los nacionales fue Amambay, en el torneo disputado en Asunción en 1965, luego consiguió otros 9 títulos, que al igual que Paranaense ostentan 10 cetros, pero el máximo campeón es Presidente Franco, con 11 dianas.

Mucho mas atrás están Villa Hayes, Concepción y Caaguazú, con 3; Horqueta, Caacupé y Areguá, con 2; Ñemby, Ypacaraí, Villarrica, Lambaré, Coronel Oviedo, San Ignacio y Encarnación con 1.