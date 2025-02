Squash: Fiorella Gatti, campeona

El certamen organizado por la Confederación Sudamericana de Squash se disputa en el Club Tenis y Golf “El Condado” de la capital ecuatoriana.

Lea mas: Fiorella Gatti

La excelente raqueta guaraní se impuso con sobriedad a la brasileña por el score de 3 sets a 1, con parciales de 11-8, 11-6, 11-13 y 11-4.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Final en dobles

En la modalidad de dobles, Fio, haciendo pareja con Nicole Krauch, disputaban ayer la final contra la dupla colombiana compuesta por María Camila Sabogal y Luciana Martínez.

Fio y Nicole avanzaron luego de superar en semifinales a la dupla incaica.

También se disputaban ayer las finales de dobles masculino y dobles mixto.

* Delegación nacional. La otra componente del Team Paraguay en la rama femenina es Giuliana Cino en la categoría Sub 15. También integran la Legión Guaraní en Ecuador los jugadores Matthias Piñánez que participa en la categoría Sub 13, Enzo Peña y Gabriel Zubeldía en Sub 15, Thiago Speranza y Andrés Acosta en Sub 17.

El coach del equipo es Mario Domínguez, mientras que oficia de delegado Danny Yubi.

En el certamen sudamericano toman parte nada menos que 207 jugadores provenientes de los 10 países del Cono Sur.