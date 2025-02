Conmebol de fútbol playa: Pynandi cae en el debut

El combinado paraguayo de fútbol playa perdió por el marcador de 7-5 contra los petroleros, en el cotejo inaugural del certamen.

El cuadro dirigido por Joaquín Molas tiene ahora la difícil misión de vencer a los otros favoritos del grupo, Brasil y Argentina, para seguir con posibilidades de avanzar a las semifinales.

Los Pynandi volverán a jugar recién mañana, enfrentando a Argentina.

Los siguientes partidos serán contra Brasil y Perú, el miércoles y jueves, respectivamente. El martes tendrán libre los seleccionados.

En el otro partido por esta serie, Brasil goleó a Perú por 9-4. Tuvo fecha libre el seleccionado albiceleste.

* Grupo A. En el Grupo A se encuentran: Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

En los juegos de ayer por esta serie, Ecuador y Uruguay igualaron 2-2, mientras la anfitriona, Chile, debutó con victoria de 3-1 sobre su par de Bolivia.

* Programa de hoy. Los partidos que se celebrarán hoy: Perú vs. Argentina, Venezuela vs. Brasil, Bolivia vs. Colombia y Ecuador vs. Chile.