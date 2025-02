Conmebol de fútbol playa: Pynandi deben recuperar terreno

Mientras los albirrojos cayeron contra la vinotinto por 7-5 en la jornada inaugural del fútbol playa regional, los albicelestes debutaron este domingo y vencieron a los peruanos por 4-3.

En la Fecha 1, Brasil se impuso a Perú 9-4.

Los Pynandi tuvieron fecha libre este domingo, y los próximos compromisos serán contra Brasil, el miércoles y Perú, el jueves. Mañana hay fecha libre para todos los combinados.

* Resultados. Los otros resultados registrados en la jornada dominguera, por el Grupo B, de Paraguay, Brasil goleó 12-3 a Venezuela.

Por el Grupo A, Colombia se impuso 7-6 a Bolivia, y, en último turno la anfitriona, Chile derrotó 5-4 a Ecuador.

* Programa de hoy. Los partidos para hoy son los siguientes: 11:30 Perú vs. Venezuela, 13:15 Argentina vs. Paraguay, 16:15 Bolivia vs. Ecuador y 18:00 Colombia vs. Uruguay.

* Posiciones: Grupo A: Brasil 6 puntos, Argentina 3, Venezuela 3, Paraguay 0, Perú 0. Grupo B: Chile 6 puntos, Colombia 3, Uruguay 2, Ecuador 0, Bolivia 0.

* Siguientes jornadas. Miércoles: 11:30 Argentina vs. Venezuela, 13:15 Paraguay vs. Brasil, 16:15 Colombia vs. Ecuador y 18:00 Uruguay vs. Chile.

Jueves: 11:30 Paraguay vs. Perú, 13:15 Brasil vs. Argentina, 16:15 Uruguay vs. Bolivia y 18:00 Chile vs. Colombia.