Fútbol de salón: Sigue la fiesta por el Interior

En la noche del lunes, arranca la segunda semana de competencias del Nacional de salonismo.

Esta noche jugarán: Benjamín Aceval vs. Villa Hayes, Remansito vs. Falcón (Grupo 1), Santa María vs. Santa Rosa, San Juan Bautista vs. San Ignacio (Grupo 6), Concepción vs. Puerto Casado y Amambay vs. Vallemí (Grupo 9).

* Últimos resultados. En los partidos disputados el sábado se registraron estos resultados: Lambaré 1 - 2 Ñemby, Villeta 4 - 1 San Antonio (Grupo 2); Itacurubí de la Cordillera 3 - 4 Caacupé, Altos 5 - 2 Itauguá, Tobatí 1 - 3 San Bernardino (Grupo 3); San Ignacio Misiones 2 - 1 Ayolas, Santa Rosa 1 - 2 San Juan Bautista (Grupo 6).