Conmebol de fútbol playa: Pynandi van por Brasil

Los Pynandi deben ganar para seguir con posibilidades de acceder a la fase semifinal en el certamen de fútbol playa, pues si bien consiguieron una gran victoria sobre Argentina, el lunes, habían caído en el debut contra Venezuela.

* Puntuaciones. Grupo A: Chile 6 puntos, Colombia 3, Uruguay 3, Bolivia 2, Ecuador 0. Grupo B: Brasil 6 puntos, Venezuela 6, Argentina 3, Paraguay 3, Perú 0.

* Programa. Los partidos del miércoles: 11:30 Argentina vs. Venezuela, 13:15 Paraguay vs. Brasil, 16:15 Colombia vs. Ecuador, 18:00 Uruguay vs. Chile.

Mañana. La fase grupal concluirá el jueves: 11:30 Paraguay vs. Perú, 13:15 Brasil vs. Argentina, 16:15 Uruguay vs. Bolivia, 18:00 Chile vs. Colombia.