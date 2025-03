Fútbol de salón: Piquete Cué se une a finalistas

Los piqueteños, que se sumaron a Villeta también clasificado por del Grupo 2, derribando a uno de los fuertes combinados del salonismo, en el partido disputado en la noche del lunes en el Fomento de Barrio Obrero, con estadio repleto.

Ñemby todavía tiene posibilidades y va por el medio cupo del Grupo 2.

El cuadro ñeembyense jugará contra José A. Falcón, tercero del Grupo 1. El partido de ida será mañana en suelo chaqueño y la revancha el sábado en Ñemby.

Solo quedan 3 cupos finalistas para el nacional.

El Grupo A ya está completo: Villa Elisa, San Pedro, Caaguazú, Oviedo, Cnel. Martínez y Piquete Cué.

Grupo B: Fernando, Carmen del Paraná, Amambay, San Ignacio, Franco, falta un cupo.

Grupo C: Capiatá, Paranaense, San Juan Bautista, Caacupé, Concepción, falta un cupo.

Grupo D: Ypacaraí, Benjamín Aceval, Itacurubí de la Cordillera, Villa Hayes, Villeta, falta un cupo.

* Cupos restantes. Los cruces para definir las tres plazas disponibles son: Ayolas vs. San Bernardino (este miércoles juego de ida, el viernes la vuelta), Falcón vs. Ñemby y Villarrica vs. Horqueta, estos dos enfretamientos serán el 13 y 15 de próximos.