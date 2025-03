Tenis-ATP Challenger Santiago: Dani no pasa primera ronda

Vallejo, sembrado 5 de la llave, no estuvo en su mejor jornada, cayendo en una serie de errores que fueron muy bien aprovechados por su rival, ganando el encuentro por doble 6/2, en apenas una hora con 20 minutos de juego.

El suizo, que ocupa el puesto 593 del ránking ATP, hiló su tercer triunfo esta semana, luego de vencer en fase previa al japonés Seita Watanabe (24 años y 176 del mundo) y al argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (24 años y 404), ambos también mejor clasificados.

Una potente derecha y un sobrio juego desde el fondo de cancha, puso a rayas a nuestro compatriota, quien no pudo contrarrestar el muy buen tenis del juvenil suizo. Dani se mostró errático y por momentos desconcentrado, perdiendo puntos clave en cada set del partido.

El número 1 del tenis nacional se prepara ahora para su participación en el Paraguay Open del CIT, que inicia la próxima semana en Asunción.

ITF M25 Asunción

En el torneo internacional que se disputa en nuestro país esta semana, el ITF M25 Asunción, tampoco se tuvo resultado positivo por parte de nuestro representante, Martín Vergara, quien cedió con el brasileño Gustavo Ribeiro, por 6/3 y 6/2.

Mañana miércoles debutan, Cancha 1, 8:30: Álvaro Frutos vs. Taberna Fa Rodríguez (ARG), Hernando Escurra vs. Joaquín Aguilar (URU); Cancha 2, 2° turno: Santino Núñez vs. Tiago Cigarrán (ARG).

Swiatek, a cuartos en Indian Wells

La tenista polaca Iga Swiatek arrolló este martes a la checa Karolina Muchova en el inicio de los octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), que sufrió varios parones por la lluvia. El duelo de Swiatek, que abría el programa de la pista central, empezó con una demora de casi una hora por la fina e intermitente lluvia en esta desértica localidad californiana.

Aprovechando un paréntesis de sol, la número dos mundial se deshizo de Muchova (15) por 6/1 y 6/1 en apenas 57 minutos de vertiginoso tenis. Su siguiente rival saldrá del cruce del último turno de la noche, entre la china Qinwen Zheng (CHN/8) y la ucraniana Marta Kostyuk, a quien Swiatek derrotó en las semifinales del año pasado.

El juego entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el japonés Yosuki Watanuki fue interrumpido durante algo menos de una hora. Griekspoor, verdugo del primer sembrado del torneo, Alexander Zverev, ya tenía un set de ventaja y terminó zanjando el duelo por 7/6 (4) y 6/1.

El otro cruce masculino de este Masters 1000 tenía en programación al estadounidense Marcos Giron y el francés Arthur Fils.