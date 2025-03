Tenis-Indian Wells: Primeros semifinalistas

En un dramático último tiebreak, el ruso Daniil Medvedev derrotó al joven tenista francés Arthur Fils y avanzó a las semifinales. Medvedev, número seis del ranking mundial, salió airoso de una feroz batalla ante Fils (21) por 6/4, 2/6 y 7/6 (7) y lo celebró dando saltos de alegría en la pista.

El ex número uno mundial pugnará el sábado contra el danés Holger Rune por su tercera final seguida en el desierto californiano. Con el cielo amenazando otra vez lluvia, Rune se impuso al neerlandés Tallon Griekspoor por 5/7, 6/0 y 6/3 para meterse en las semifinales del primer Masters 1000 del año.

En el WTA 1000 femenino, Iga Swiatek logró una contundente victoria sobre la china Zheng Qinwen, su verdugo en los Juegos Olímpicos de París-2024. La número dos mundial superó a Zheng (9) por 6/3 y 6/3 y se encuentra a dos victorias de alcanzar una tercera corona que ninguna tenista logró hasta ahora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tenis-ITF M25 Asunción: Por la vía rápida, Escurra y Vergara, a semifinales de dobles

La rusa Mirra Andreeva, la nueva sensación del tenis femenino, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina y puso pie en las primeras semifinales del WTA 1000 de Indian Wells.

Andreeva, número 11 del ranking mundial, superó a Svitolina (23) por 7/5 y 6/3. La rusa pugnará mañana viernes por un lugar en la final frente a la polaca Swiatek, la vigente campeona.

Con cuatro horas de diferencia entre Paraguay y California, Estados Unidos, los encuentros restantes en la programación de este jueves tenía en cancha al español Carlos Alcaraz enfrentando al argentino Francisco Cerúndolo, poco después del los partidos: Ben Shelton (USA/11) vs. Jack Draper (GBR/13), Madison Keys (USA/5) vs. Belinda Bencic (SUI) y Aryna Sabalenka (BLR/1) vs Liudmila Samsonova (RUS/24).