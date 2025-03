Andreeva tumba a Sabalenka y es campeona de Indian Wells a los 17 años

La rusa es la tercera campeona más joven en el desierto californiano, solo por detrás de Martina Hingis (1998) y Serena Williams (1999).

“Muchas gracias por el apoyo. Ya extraño este lugar aunque aún no me haya ido”, dijo Andreeva al público antes de agradecer el trabajo de su entrenadora, la española Conchita Martínez. “Sé que pudo ser dura y hoy no fue una excepción porque estaba muy nerviosa”, afirmó.

A sus 17 años y 321 días, la rusa subió otro escalón de su meteórica carrera después de que en febrero se erigiera en la ganadora más joven de un WTA 1000 con su triunfo en Dubái. Andreeva se rehízo de un tembloroso inicio de final y le trasladó la frustración a Sabalenka, que perdió su segunda final en el Valle de Coachella tras la de 2023 ante Elena Rybakina.

La bielorrusa, que aspiraba a su octavo título de WTA 1000, sumó una nueva decepción de este inicio de temporada tras su caída en la final del Abierto de Australia ante Madison Keys.

“Tengo una especie de relación de amor y odio con este lugar”, dijo Sabalenka en el inicio de su discurso. “Felicidades a Mirra, es increíble ver tu éxito (...) Pero la próxima vez que nos veamos probablemente no irá de tu lado”.

Aunque se había dejado un solo set en el camino, Sabalenka no encontró respuestas ante la formidable reacción de Andreeva, que parecía haber perdido la concentración tras perder cuatro pelotas de ‘break’ en el tercer juego del set inicial. Andreeva pagó sus errores golpeando la raqueta contra la pista ante la creciente preocupación de la española Conchita Martínez, dos veces subcampeona del evento.